Le DUC s’est qualifié hier en finale du championnat National 1 Féminin par décision arbitrale suite à une bagarre entre les joueuses. Le coach El hadji Diop du DUC, bien que qualifié, a réagit face à cette honteuse situation.

“C’est vraiment dommage et regrettable pour le basketball sénégalais”, tels ont été les premiers mots du coach des duchesses. El Hadji Diop déplore l’avènement de cet incident et souligne l’absence du respect du règlement ou son ignorance même par certains acteurs. Le coach Diop pense que les arbitres ont pris la bonne décision et qu’il est désormais concentré sur la finale qu’il jouera contre l’ASVD.

wiwsport.com