Arrivé cet été à RC Lens en provenance de l’AS Dakar Sacré-Cœur au Sénégal, Mamadou Camara, 18 ans, fait bonne impression pour ses débuts avec les Sang-et-Or. Le joueur a signé un très joli but pour égaliser d’une frappe de 20 mètres mercredi en amical contre le Standard de Liège (1-1).

Dans les colonnes Lensois, le technicien français Franck Haise a commenté la prestation de son nouveau joueur qui a réalisé ses débuts ce mercredi en amical : « on voit sur son match qu’il y a à la fois beaucoup de qualités et aussi à régler pour trouver la simplicité, la justesse dans ses déplacements. Il est pétri de talent mais il va devoir beaucoup travailler et assimiler beaucoup de choses. C’est une bonne première mais il y aura des boulons à resserrer par moment pour qu’il soit encore plus performant. »

Pour sa part, Yannick Cahuzac pense que le prometteur gaucher de 18 ans va sans doute réussir à s’imposer dans l’effectif de RC Lens : “On le découvre comme vous, il a 2 ou 3 entrainements dans les jambes mais on sent un jeune à fort potentiel. Je pense qu’il va écrire de belles lignes pour ce club en tout cas je l’espère pour nous et pour lui”, affirme le milieu de terrain sur Lensois.

🎥 Pour ceux qui ont manqué le live vidéo, séance rattrapage avec le résumé de ce match de prépa face au @Standard_RSCL. Et le 1er but de Mamadou Camara 🎯⚽ #RCLSTA pic.twitter.com/Dobz54O4bC — Racing Club de Lens (@RCLens) July 8, 2021

