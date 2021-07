Pour son premier match amical de préparation à la prochaine saison de Ligue 1, le RC Lens a arraché un match nul (1-1) face au Standard Liège grâce à sa nouvelle recrue, Mamadou Camara (18 ans).

Dans une rencontre disputée face à une équipe du Standard qui a commencé sa préparation d’avant saison bien avant que le RC Lens, les hommes de Franck Haise ont réussi à repartir avec un match nul. Arrivé il y a moins d’une semaine et n’ayant pourtant pas eu beaucoup de séances d‘entrainement dans ses pieds, le jeune milieu de terrain Mamadou Camara n’a pas mis beaucoup de temps pour se démarquer dans le groupe Sang et Or.

Entré en deuxième période alors que le RC Lens était mené depuis la 25e minute, le désormais ancien joueur du Dakar Sacré-Cœur a inscrit le but égalisateur des siens en toute fin de match (90e). Ayant fait preuve de présence pendant toute la seconde période et servi par le milieu de terrain congolais, Gaël Kakuta, il décroche une merveille de frappe du pied gauche depuis les 25 mètres, imparable pour le très jeune gardien de l’équipe de Mbaye Lèye, Matthieu Epolo (16 ans).

A la fin de la rencontre, l’entraineur, Franck Haise s’est exprimé sur les premiers pas de sa nouvelle recrue sénégalaise. « On voit sur son match qu’il y a à la fois beaucoup de qualités et aussi à régler pour trouver la simplicité, la justesse dans ses déplacements. Il est pétri de talent mais il va devoir beaucoup travailler et assimiler beaucoup de choses. C’est une bonne première mais il y aura des boulons à resserrer par moment pour qu’il soit encore plus performant. »

L’expérimenté milieu de terrain français et capitaine du RC Lens au cours de la première période contre le Standard, Yannick Cahuzac, a également eu un regard d’observateur sur Camara. « On le découvre comme vous, il a deux ou trois entrainements dans les jambes mais on sent un jeune à fort potentiel. Je pense qu’il va écrire de belles lignes pour ce club en tout cas je l’espère pour nous et pour lui. »

🎥 Pour ceux qui ont manqué le live vidéo, séance rattrapage avec le résumé de ce match de prépa face au @Standard_RSCL. Et le 1er but de Mamadou Camara 🎯⚽ #RCLSTA pic.twitter.com/Dobz54O4bC — Racing Club de Lens (@RCLens) July 8, 2021

