Pour la prochaine coupe du monde de Beach Soccer, l’équipe nationale du Sénégal jouera contre le Portugal, l’Oman et l’Uruguay en phase des groupes. Le coach Ngalla Sylla a analysé le tirage au sort du groupe D du Sénégal.

Pour sa huitième participation à la coupe du monde, les Lions vont disputer une phase des groupes relevée. Rien à craindre, le Sénégal se battra jusqu’au bout malgré l’adversité nous dit le sélectionneur. “On ne s’attendait pas à un tirage facile. Le Portugal, on ne le présente plus. Oman qu’on a rencontré récemment au tournoi de Dubai et l’Uruguay qui est une grande équipe. On n’a plus joué face à cette équipe depuis notre première participation en 2007. Aujourd’hui, le Sénégal est connu par toutes les équipes et vice-versa. La compétition va regrouper 16 équipes qui auront toutes le même objectif. Le meilleur remportera la compétition. On a nos chances comme les autres équipes, tout se jouera sur le terrain.”

La coupe du monde de beach soccer Russie 2021 va démarrer le 19 aout prochain. Les Lions qui ont démarré la préparation quelques jours après le sacre à Saly, ont remporté récemment le tournoi de Dubai. Le travail continue pour rester sur la route du succès. L’objectif reste la qualification en demi-finale après trois quarts de finale disputés en sept participations.

“Cela passe par une bonne préparation. Et il faut continuer le travail, prier pour ne pas avoir de blessés. L’objectif ne change pas même si nous logeons dans une poule difficile. Mais aujourd’hui, le Sénégal compte déjà sept participations à la coupe du monde et disputera la coupe du monde pour la huitième fois. Donc, on ne peut pas avoir un autre objectif que celui d’intégrer le carré d’as” explique Ngalla Sylla.

Le Sénégal va démarrer la phase des poules le 20 aout face à l’Uruguay. Son deuxième match est prévu le 22 aout et le dernier programmé pour le 24 aout. Une étape importante souligne qui a joué au Beach Soccer de 2007 à 2015 avant de devenir entraineur. “Les matchs de poule sont tout aussi importants et on les jouera un à un . La première rencontre se jouera face à l’Uruguay, on veut une victoire puis enchainer avec le Portugal, ensuite l’Oman.”

🔴 Tirage Coupe du monde Beach Soccer

Le Sénégal avec le Portugal, Oman et Uruguay ► plus de détails sur https://t.co/nuJcd26KJ5 pic.twitter.com/fOr13bnVqo — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) July 8, 2021

