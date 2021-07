La fin va être terrible pour certains, pour deux exactement. Avant les trois dernières journées, il ne suffit pas d’être un très bon mathématicien pour savoir que huit sur quatorze équipes sont dans le bordel pour ne pas dire que le suspens reste entier dans la course au maintien en Ligue 1.

Tout le contraire dans la course au titre, qui sourit très bien à Teungueth FC, qui compte six points d’avance sur son dauphin, le maintien en Ligue 1 est très loin de donner son verdict à trois week-end avant la fin du Championnat de première division du Sénégal. De la septième à la dernière place, celle-ci actuellement occupée par Niarry Tally, ni Dakar Sacré-Cœur, ni le CNEPS Excellence, ni l’AS Douanes, ni le Stade de Mbour, ni Mbour Petite Côte, ni l’ASAC Ndiambour, ni l’US Gorée sont sûrs de jouer dans l’élite la saison prochaine.

Le classement en bas de tableau (des Clubs concernés par le maintien)

Dakar Sacré-Cœur et CNEPS Excellence en ballotage favorable

Parfois appeler à jouer des meilleurs rôles dans le Championnat de première division du Sénégal, l’Académie Dakar Sacré-Cœur (7e , 27 points) a connu une saison assez compliquée. Avec un effectif rempli de jeune joueurs, le DSC a du mal à poursuivre dans une bonne lancée, seulement six victoires en Championnat cette saison. La dernière survenue le week-end dernier face à l’AS Douanes a d’ailleurs permis aux Académiciens de se replacer au classement. Avec six points d’avance sur le premier relégable, DSC pourrait valider son maintien dès ce week-end. Pour cela, il faudra s’imposer dimanche contre Niarry Tally.

Pour le CNEPS Excellence, les choses s’améliorent par rapport à la dernière saison tronquée par le coronavirus. Après s’être relancé le premier juillet avec une nette victoire de 2 buts à rien contre l’AS Pikine, le dernier promu en Ligue 1 a coulé le week-end dernier contre un adversaire direct dans la course au maintien : Niarry Tally. Le déplacement au Stade Lamine Guèye pour défier Mbour Petite Cote, ce dimanche, sera très capital pour le Club de Thiès. Huitième au classement, le CNEPS Excellence compte cinq points d’avance sur le premier relégable. Autant dire qu’une victoire face à Mbour Petite Cote pourrait permettre aux Thiessois de s’assurer du maintien.

L’AS Douanes tremble

Mais où s’est passée l’Association Sportive des Douanes qui avait pris la tête de Ligue 1 après la dixième journée ? Beaucoup auront du mal à répondre à cette question. Avec une attaque très brillante qui a inscrit 16 buts entre la première et la neuvième journée, les Gabelous étaient très attendus au début de saison avant de complètement perdre le contrôle du jeu. Il suffit tout simplement de faire savoir que l’AS Douanes a gagné aucun de ses quatorze derniers matchs den Championnat. Tout de même incapable de remporter toutes ces dernières rencontres, l’AS Douanes conserve un bon matelas d’avance sur les autres candidats au maintien. Neuvièmes, les Gabelous comptent cinq points sur le premier relégable et une victoire ce dimanche contre Génération Foot pourrait sauver la saison avec le maintien. Attention quand même !

Les Piroguiers du Stade de Mbour à la pêchent aux points

En perdant contre son voisin Diambars et un faisant match nul contre l’AS Douanes lors des deux derniers matchs, le Stade de Mbour n’a remporté qu’un de ses huit dernières sorties en Championnat. Les Piroguiers jouent à se faire peur, très peur même. A trois journées de la fin, le Stade se retrouve sous la menace d’une relégation. Pour au moins faire un pas en avant dans la course au maintien, le Stade, dixième avec 26 points donc à cinq unités du premier non relégable, doit être capable de bien se jauger au leader et prendre au moins un point lors de son déplacement de ce samedi sur le terrain du Teungueth FC.

Mbour Petite Côte en grand danger

Au fait, c’est tout Mbour qui tremble. Comme le Stade de Mbour, Mbour Petite Côte se trouve également dans les eaux troubles de la Ligue 1. Avec trois victoires et un match nul lors de ses sept derniers matchs, MPC retient son souffle dans la course au maintien. Onzièmes avec 25 points, à quatre unités du premier non relégable, les Pélicans “recevront” un adversaire direct ce dimanche, au Stade Lamine Guèye : le CNEPS Excellence. Cinquième pire défense de Ligue 1, Mbour Petite Cote a limité l’hémorragie contre le Casa Sports le week-end dernier en réalisant un excellent résultat d’un but à zéro. Il faudra alors reconvoquer une défense de fer pour contrer la bande à Alioune Ba, meilleur buteur du CNEPS.

ASAC Ndiambour / US Gorée : Le duel direct pour le maintien

Premier non relégable et première relégable, deux points séparent les deux clubs. Ouf !!! La rencontre de ce dimanche s’annonce palpitante et décisive. Très souvent irrégulier dans ses résultat, l’ASAC Ndiambour s’est empêché tout au long de la saison à connaitre un exercice paisible et les derniers résultats font aujourd’hui que les Lougatois n’ont plus le droit à l’erreur. Corrigé par Teungueh FC (0-2) et douché par Dakar Sacré-Cœur (1-4) lors de ses deux derniers matchs, l’ASAC doit absolument relever la tête dès son prochain match s’il souhaite vraiment évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Pour cela, il faudra battre, ce dimanche, au Stade Alboury Ndiaye, son poursuivant direct, l’US Gorée. Car en cas de succès, l’ASAC se mettrait à cinq points des Insulaires.

A Gorée, on est (peut-être) devant notre dernier espoir pour se maintenir. En bas de tableau tout au long de la saison, l’Union Sportive de Gorée entretient toujours des espoirs d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine grâce notamment à ses deux dernières sorties. En corrigeant l’AS Douanes (4-1) et terrassant le leader Teungueth FC (1-0), l’US Gorée s’est replacée non seulement au niveau du classement mais sur le plan comptable. Et pour la première fois cette saison, les Insulaires ont une très belle occasion de sortir de la zone rouge. Deux points de retard sur l’ASAC Ndiambour, premier non relégable, Gorée sera en mission dans le Stade Alboury Ndiaye.

Niarry Tally ne lâche rien

Avant la rencontre contre l’US Gorée comptant pour la 18e journée, l’ASC Niarry-Tally Grand-Dakar Biscuiterie était promu à la relégation. Mais durant ce match remporté (2-0) contre les Insulaires, l’entraineur a semblé trouver la bonne formule. Depuis, Niarry Tally n’a perdu qu’une seule de ses sept derniers matchs (dont une victoire en seizièmes de finale de Coupe du Sénégal contre Mbour Petite Cote). Bon dernier au classement néanmoins avec trois points de retard sur le premier non relégable, les Galactiques peuvent toujours espérer de se maintenir. Pour cela, il faudra impérativement gagner contre Dakar Sacré-Cœur dimanche et espérer des résultats favorables et des contre-performances de leurs rivaux.

wiwsport.com