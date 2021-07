Le Sénégal a remporté deux victoires en deux matches pour terminer en tête de la poule B avec une victoire 20-5 sur la Zambie lors de la Rugby Africa Cup en cours jouée au stade national de Nyayo à Nairobi le mercredi 7 juillet 2021 .

Le résultat a permis au Sénégal de se qualifier pour la Rugby Africa Cup 2022, qui servira également de compétition de qualification pour la Coupe du monde de rugby 2023 pour l’Afrique. Le match a commencé sur une note frénétique, chaque équipe se sondant furieusement et c’est la Zambie qui a été récompensée en premier pour ses efforts par un essai après que la course inarrêtable de Melvin Banda ait trouvé le grand Philip Kamanga qui a fait irruption pour l’essai d’ouverture du match.

L’arrière Laston Mukosa a raté la transformation qui a suivi. Ce fut cependant les seuls points que la Zambie put marquer lors de ce match car le Sénégal déjoua chacune de leurs attaques suivantes. Le Sénégalais Ndiaye Mamadou a ensuite réalisé une performance dominante, se défaisant d’un départ nerveux qui l’avait vu manquer une pénalité plus tôt devant les poteaux, il marqua ensuite 15 des 20 points du Sénégal. Ndiaye a inscrit deux pénalités, deux transformations et un essai.

Nous aimerions tirer parti de cet élan, l’accélérer un peu et j’espère que cela pourra fonctionner contre le Kenya

Ndiaye joua également un rôle essentiel dans l’essai de Sakho Ousmane.

S’exprimant après le match, le capitaine sénégalais Samba Mohamed a fait beaucoup d’éloges sur son équipe. “C’était difficile pour nous, surtout en raison du peu de temps dont nous disposions pour récupérer, mais nous y sommes allés et avons eu plus de ballons que la Zambie et nous sommes heureux de la victoire.” «Nous savions que jouer la Zambie allait être difficile, surtout avec le temps de récupération dont nous disposions. Mais nous savions que l’important était de gagner le groupe et nous nous sommes battus pour cela », a déclaré Samba.

Pour sa part, le capitaine perdant Ali Bhika a salué la solide performance de son équipe en seconde période. “Crédit au Sénégal, ils ont bien joué dans ce match mais en deuxième mi-temps nous sommes sortis un peu plus forts, nous avons réussi à les tenir et ils n’ont marqué aucun point”, a déclaré Bhika. “Nous aimerions tirer parti de cet élan, l’accélérer un peu et j’espère que cela pourra fonctionner contre le Kenya”, ajoute Bhika.

L’entraîneur suppléant de la Zambie Mathews Kabeya a observé qu’ils avaient perdu le match en première mi-temps, mais était également satisfait de la solide performance de son équipe en deuxième mi-temps. “Le Sénégal a gagné le match en première mi-temps, c’est leur honneur, mais en seconde mi-temps, nous avons repris l’élan.”

La Zambie a une chance de se racheter lorsqu’elle affrontera le Kenya et leurs Simbas lors du dernier match de la Rugby Africa Cup le dimanche 11 juillet au Nyayo National Stadium. Kabeya est convaincu qu’ils rivaliseront avec le Kenya dans tous les aspects. “C’est un match à la mort contre le Kenya, nous les avons joués très souvent, donc je pense que nous pourrons les égaler à la fin de la journée”, a conclu Kabeya.

Avec africa-newsroom