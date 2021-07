On entend rarement les arbitres sénégalais sur le terrain des revendications. Mais quand il y a urgence, ils n’hésitent pas à descendre sur la «pelouse».

Invités par la Concacaf, à la Gold Cup aux Etats-Unis, dans sa parution d’aujourd’hui, le journal Le Quotidien nous informe que Maguette Ndiaye, Djibril Camara, El Hadji Malick Samba et Pape Bacary Gassama sont toujours bloqués à Dakar pour un problème de visa.

Une attente qui commence à durer si on sait que les quatre arbitres sénégalais, désignés par la Caf pour représenter le Sénégal et l’Afrique à ce tournoi, devaient être sur place depuis le 26 juin dernier ; date du début du tournoi qui va se jouer jusqu’au 2 août. Pour le moment, seuls Djibril Camara et Papa Bacary Gassama ont reçu leur visa.

Ce qui n’est pas pour arranger les choses si on sait qu’ils doivent tous voyager ensemble. Du coup, Maguette Ndiaye et El Hadji Malick Samba qui n’ont aucune information, attendent toujours leur sésame. L’info étant tombée tard hier soir, la source informe qu’elle n’avait pas pu joindre le ministère des Sports ou la Fédération sénégalaise de football pour des éclairages par rapport à ce problème de visa.

