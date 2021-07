L’équipe nationale du Sénégal de Beach Soccer va disputer sa 7e coupe du monde. Les Lions qui sont dans le chapeau 2 connaîtront leurs adversaires à l’issue du tirage au sort.

La légende du Beach Soccer Madjer et l’ancien capitaine de la Russie Alexey Smertin joueront le rôle d’assistant pour le tirage au sort. Madjer a remporté la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA à deux reprises avec le Portugal (2015 et 2019) et Alexey Smertin a porté 55 fois le maillot de la Russie et a disputé la Coupe du Monde de la FIFA 2002 informe le site de la FIFA.

La 11ème édition se disputera à Moscou du 19 au 29 août. L’intégralité du tournoi se déroulera au Complexe Olympique de Luzhniki.

wiwsport.com