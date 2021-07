Les Lions retrouvent le champion du monde en titre dans cette poule. Le Portugal qui a remporté la coupe du monde en 2015 et 2019, avait éliminé le Sénégal en quart de finale lors la dernière édition (4-2).

Les coéquipiers d’Al Seyni Ndiaye retrouvent aussi l’Oman qu’ils ont rencontré récemment lors du tournoi international Beach Soccer Championship, remporté par le Sénégal. Les deux sélections se sont rencontrées deux fois, chacune compte une victoire.

Deuxième pays avec le plus grand nombre de participations à la coupe du monde (15), l’Uruguay complète le groupe D. La Celeste a terminé à la 7e place du classement lors de la dernière édition, derrière le Sénégal.

Rappelons que la l’édition 2021 de la coupe du monde de Beach Soccer aura lieu du 19 au 29 aout à Moscou.

Le tirage complet :

🏖️⚽️ A repeat of the 2009 final, a clash of the titans in Group B, an intriguing opening match… the draw has been made for the #BeachSoccerWC 🏆

— FIFA.com (@FIFAcom) July 8, 2021