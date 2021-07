Une scène qui a effectivement fait froid dans le dos. Ce jeudi, Alanyaspor a annoncé que son attaquant sénégalais, Babacar Khouma, a été victime d’un malaise cardiaque à l’entrainement.

Les joueurs présents à l’entraînement d’Alanyaspor ont eu peur, très peur ce jeudi. En plein exercice, leur attaquant sénégalais, El Hadji Babacar Khouma Gueye (28 ans), est tombé tout inconscient. Dans des images captées par des médias turcs, l’ancien joueur de la Fiorentina, prêté à Alanyaspor par Sassuolo depuis un an, s’est évanoui et a été vite transporté à l’hôpital.

« Il a été déterminé que notre footballeur Khouma Babacar, tombé à l’entrainement ce matin dans le camp de Burdur, a eu un spasme cardiaque lors des premiers examens effectués à l’hôpital d’État de Burdur. D’autres examens supplémentaires seront effectués sur le joueur à la Clinique d’Alanya Anadolu », a fait savoir le Club turc ce matin.

Néanmoins, plus de peur que de mal. Après plusieurs heures d’observations à l’hôpital, Babacar Khouma s’est réveillé et a d’ailleurs posté un message sur ses réseaux sociaux pour rassurer ses plus grands fans, mais également ses coéquipiers qui, sans aucun doute, ont vécu une sacrée trouille matinale durant leur entrainement de ce jeudi. « Je vais bien. Merci à tous », écrit-il. Tant mieux alors.

