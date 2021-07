Le Sénégal est qualifié aux quarts de finale de la coupe du monde U19. Les Lionceaux ont battu la Lettonie (57-44). Trois joueurs ont marqué à deux chiffres et ont réussi un exploit historique.

Magassa et Ndongo en mode double-double

L’arrière des Lionceaux Dahaba Magassa a joué 34 minutes 50 secondes. Il a inscrit 13 points, 11 rebonds et 3 passes décisives. Le sociétaire du Mans Sarthe Basket a régalé le public du centre olympique de Daugavpils. Il enchaine les bonnes notes après avoir inscrit 15 points face au Canada. A son actif, 40 points inscrits et 17 passes décisives en 4 matchs.

Baye Abdou Ndongo est sans doute la sensation de cette rencontre. Auteur de 5 points seulement hier, le Lionceau a rugi face au pays hôte. Il réussit un double-double avec 12 points, 11 rebonds et 3 passes décisives. L’ailier fort a joué 38 minutes et 11 secondes. C’est le joueur le plus utilisé par Sir Parfait Adjivon. Totalisant actuellement 24 points, le pensionnaire de Saint Mary’s Academy (USA) monte en puissance.

Babacar Sané meilleur scoreur

C’est le meilleur marqueur de la partie. Le sociétaire de Seed Academy qui avait inscrit 12 points dés le premier match face au Japon a claqué 17 points aujourd’hui. En l’absence d’Ibou Dianko Badji qui a quitté la tanière pour rentrer aux Etats Unis, Babacar Sané a assuré à son poste. Le pivot a aussi réussi 7 rebonds. La Lettonie a eu du mal à freiner cette gâchette sénégalaise.

