C’est fait, les Lions du rugby ont assuré la qualification au dernier tour de la Rugby Africa Cup. Une première place méritée après avoir pris le dessus sur le Kenya (20-19) et en surclassant la Zambie aujourd’hui sur le score de 20 à 5. Deux victoires des Lions sur cette poule B de trois équipes qui fait du Sénégal la première nation en quart de finale de cette 19ème édition de ladite compétition. Rappelons que le vainqueur de cette compétition gagnera directement son ticket pour la Coupe du Monde 2023 et que le finaliste aura à participer à un tournoi mondial de repêchage.

It was an interesting game indeed! 💥

Stay tuned for the next game.#WhyWePlay #AfricaAsOne #RAC2021 @Senegal_Rugby @zambiarugbyuni1 pic.twitter.com/1MX3j6yVZ3

— Rugby Afrique (@RugbyAfrique) July 7, 2021