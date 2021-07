Seul sénégalais pratiquant le MMA au Brésil, Modou Anta 2 va vers sa 1ère sortie professionnelle devant le brésilien Betinho Araujo dans la catégorie mi-lourds (moins de 93kg), le 18 juillet prochain. Dans cet entretien accordé à Sunu Lamb, Modou Anta 2 décline ses ambitions.

” Mon objectif est d’aller au sommet et de porter haut le drapeau sénégalais. J’ai l’intime conviction qu’après ce combat, on va signer d’autres combats avec les plus grandes organisations de MMA du monde. Certes les cachets sont plus élevés en MMA, mais je ne l’ai pas choisi pour de l’argent. Je travaille pour faire partie des meilleurs dans le monde In Sha Allah. Mais je n’ai pas laissé la lutte avec frappe.”, nous dit l’enfant de Keur Bacar à Tivaouane.

Rappelons que l’événement MMA le plus traditionnel du Rio Grande do Sul comptera au total environ 45 combats, entre modalités, MMA amateur et professionnel, visant à faire bouger le sport qui a été arrêté à Rio Grande do Sul pendant la pandémie.

wiwsport.com avec Sunu Lamb