Matar Ba, 24e personnalité à ce poste fête aujourd’hui ses 7 ans de service. Avant lui, seul François Bob (1978-1985) avait autant duré. Le dernier ministre des Sports de Senghor et le premier du Président Diouf détenait le record de longévité.

Reconduit à son poste en novembre passé, Matar Ba a la confiance du chef de l’Etat Macky Sall au département des sports. Sa longévité à son poste l’atteste. Le ministre des sports Matar Ba est connu pour son franc parler, son verbe facile, ses bonnes relations avec les présidents de fédérations et acteurs sportifs. Ses discours sont célèbres pour ne pas faire dans la dentelle. Mais, fait-il toujours l’unanimité?

Des heures de gloire, il en compte beaucoup. Il faut reconnaitre que sous l’ère Matar Ba, le Sénégal a connu bien des succès. Nommé en juillet 2014, l’équipe nationale féminine de basketball a remporté son 11e titre en 2015 à Yaoundé. Depuis, les bons moments des sports s’enchainent. En football, une seconde qualification en coupe du monde Russie 2018, une finale de la CAN disputée en 2019, de bons résultats en petites catégories (coupe du monde U20 et U17). Un sixième titre en Beach Soccer en 2021, une qualification historique en coupe du monde handball pour l’équipe nationale féminine en 2019 et le Judo qui retrouve sa médaille d’or en Afrique après 23 ans de disette grâce à Mbagnick Ndiaye. Et le Sénégal qui réussit à avoir l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse reportés en 2026.

Ce septième anniversaire coïncide avec une période où le discours du ministre ne passe pas, terni par le problème des infrastructures. Les Sénégalais préfèrent désormais l’action à la parole. Et veulent plus d’engagement de l’Etat dans la construction et réhabilitation des stades. Il faudra patienter… La réception du stade Olympique de Diamniadio n’aura lieu qu’en février 2022. Les stades municipaux de Yoff et Parcelles assainies étaient annoncés en juin. Demba Diop devenu un stade fédéral attend, Leopold Sedar Senghor qui fait partie de la liste des stades à réhabiliter dans le cadre du partenariat Sénégal – Chine en plus d’autres stades régionaux.

