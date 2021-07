Afin de rester compétitif et de pouvoir prétendre au titre de cette saison 2021/2022, Liverpool songe fortement à se renforcer en attaque.

Recruter pour rivaliser contre Manchester City et Chelsea FC. Jürgen Klopp ne compte pas se contenter de la cinquième place qu’il a occupée à l’issue de cette saison. Ainsi le coach allemand veut à tout prix renforcer son effectif avec des joueurs offensifs et aurait déjà établi une liste.

Kingsley Coman, Lorenzo Insigne et Youri Tielemans seraient les noms que le coach des Reds aurait soumis à son directeur sportif et avec une certaine insistance. Les deux premiers cités évoluant sur les flancs, poussent certains à se questionner sur l’avenir du numéro 10 de Liverpool au sein de cet effectif. Sadio Mané, 16 buts et 9 passes décisives pour 48 matchs cette saison, vient de conclure cinq années couronnées de cinq trophées avec le club d’Anfield. L’arrivée de ces joueurs,ciblés par Klopp, saturerait le secteur offensif des Reds déjà fortement en concurrence. Des départs seraient donc en vue.

Cependant, il faudra d’abord faire réaliser ces transferts sachant que Liverpool n’est pas le seul club qui s’intéresse à Lorenzo Insigne qui verra son contrat avec Naples arrivé à terme en juin 2022. En effet, l’Atletico de Madrid, Tottenham ainsi que l’Inter souhaitent s’attacher des services du joueur actuellement en bras de fer avec son club pour une prolongation.Le cas de Kingsley Koman aussi, priorité de Klopp, ne sera pas un jeu d’enfant pour Liverpool puisque le club bavarois tente tant bien que mal de faire rester le français et demanderait la somme de 80 millions d’euros pour le laisser partir.

