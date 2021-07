Actuellement en difficulté en MLS (7e de la Conférence Ouest), le Dynamo FC de Houston entend renforcer son secteur offensif pour parvenir à redresser la barre. Pour cela, la franchise nord-américaine souhaite recruter l’attaquant international sénégalais de 28 ans, Famara Diédhiou, l’ancien joueur du Gazélec Ajaccio, du Clermont Foot, du SCO Angers et très récemment de Bristol City.

Selon des informations qui émanent de l’Amérique du Nord, des discussions avancées sont actuellement en cours entre le Club texan, qui a perdu son attaquant phare, Christian Ramirez, parti au Aberdeen FC, et les représentants de Famara Diédhiou. Cependant, un accord serait encore loin d’être trouvé pour le moment à cause des demandes très élevées du joueur.

Famara Diedhiou and Houston Dynamo are entering advanced talks, though his demands may be too expensive. The 28 year old scored 8 goals for Bristol City last season, and may be looking to move up the ranks in England. The Dynamo lost Christian Ramirez last week. #HoldItDown #MLS pic.twitter.com/dAwlBsvAmK

— MLS UPDATES HUB (@mlsupdateshub) July 7, 2021