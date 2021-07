Le combat revanche qui opposera Balla Gaye 2 et Bombardier, le 31 juillet 2021, à l’arène nationale continue d’animer les débats avant l’heure. Après la sortie du Lion de Guediawaye qui assure sa victoire contre B52 de Mbour, c’est de tour du lutteur de Mbour de revenir sur cette opposition.

Dans un entretien avec nos confrères des Arènes parcouru par wiwsport, le fils de Double Less promet de remporter son duel face à Bombardier le soir du 31 juillet 2021 à l’arène nationale. “Pour l’heure, je me focalise sur Balla Gaye 2 pour l’instant. Les trois autres combats qu’il va livrer, ce n’est pas mon problème. Mais ce qui est sur, c’est que pour son premier combat contre moi, il aura une défaite. Insh Allah. Encore une fois, je vais le battre. Je le jure. Je me base sur notre premier combat. Je prie alors afin qu’il ait la bonne santé cette fois-ci.”

