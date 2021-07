Pour leur premier match du tournoi Cosafa Cup organisé en Nelson Mandela Bay en Afrique du Sud, les Lions locaux se sont inclinés dans un duel insipide contre la Namibie, score final (1-2).

On a longtemps attendu la magie du football en vain ! C’est sur la pelouse du stade Isaac Wolfson, qui est dans un piteux état, s’est jouée le match qui mettait aux prises l’équipe nationale locale du Sénégal à la Namibie. Une rencontre fade perdue par les joueurs de Joseph Koto. Dominateurs, les Koto boy’s n’ont pas réussi face à un ensemble namibien compact qui a joué la défensive à outrance.

Après avoir été surpris d’entrée sur le tableau d’affichage dés la 13 minute de jeu alors qu’il dominait de début de la partie sans vraiment être dangereux, le Sénégal est revenu au score grâce à l’attaquant du Jaraaf de Dakar Albert Lamane Diène, quatre minutes plus tard, sur une reprise de volée qui a trompé la vigilance du portier. A la mi-temps, les deux équipes se sont séparées sur un nul d’un but partout (1-1).

Au retour des vestiaires, les Warriors réalisent un gros coup face à l’équipe sénégalaise. A la 50e minute sur une contre attaque, Kambindu marque de la tête et permet à la Namibie de reprendre l’avantage (1-2). Lions locaux n’ont par la suite jamais trouvé la faille. Les entrées de Madické Kane et Maciré Sané n’ont pas apporté grand-chose. Le Sénégal chute d’entrée et occupe provisoirement la dernière place du groupe B, en attendant les autres sorties du groupe.

COSAFA Cup 2021 – Senegal v Namibia. Check out the full statistics here – https://t.co/cG28FCMZXT pic.twitter.com/EOFS5xOTTp — COSAFA (@COSAFAMEDIA) July 7, 2021

wiwsport.com