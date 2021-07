L’équipe nationale du Sénégal locale a été battue (1-2) cet après midi par la Namibie dans le cadre de son premier match de poule du tournoi de Cosafa Cup, une défaite justifiée par le sélectionneur par un manque d’expérience de ses poulains.

En conférence de presse, après son revers face à la formation namibienne ce mercredi sur le score de deux buts à un (1-2) Joseph Koto n’a pas manqué de tirer sur le juge de la partie. “On a des regrets. C’était un match qu’on pouvait gagner facilement. Après avoir encaissé un but départ, on a été surpris au départ mais on a bien réagi puis égalisé. Aussitôt après, on a complètement dominé l’adversaire, on a marqué un but que l’arbitre n’a pas accordé et on a eu un penalty dans les 10 minutes qui suivent que également l’arbitre n’a pas tiré. C’est très compliqué. En deuxième mi-temps, on a pu gérer le ballon mais il y’a eu beaucoup de fautes et l’arbitre a préféré laisser passer. C’est la première fois que la plupart de nos jeunes jouent une compétition comme ça, un tournoi avec des pays anglophones où le jeu est très dur, l’arbitrage laisse passer beaucoup de fautes parce que le contact est permis”, se désole le sélectionneur des Lions Locaux.

Le technicien sénégalais qui s’est montré très déçu du résultat espère un réveil de ses joueurs afin de pouvoir décrocher le billet pour le dernier carré de cette compétition “Mais c’est un match de football, on a perdu, maintenant on va bien analyser le match afin de préparer les prochains. Il n’y a plus de calcul, chaque duel reste une finale. Nous sommes dans une poule de cinq équipes où les deux premières seront en demi-finales. On a toujours nos chances de passer sachant que le premier match de ce groupe s’est terminé par un nul (0-0 NLDR Mozambique – Zimbabwe). Il nous reste trois autres rencontres, il faut essayer de les jouer pleinement et savoir maintenant qu’il n’est plus permis de perdre. Il faut de gagner pour pouvoir passer”, sonne Koto.

Face à une équipe Namibienne qui a pratiquement aligné son 11 meilleur, Koto affirme que malgré la défaite de ses protèges, les joueurs sénégalais, nocives dans cette compétition, ont bien négocié cette rencontre avec notamment une domination sur le jeu. “Quand on voit le Sénégal joué, on pense qu’il joue à part égale avec les autres équipes alors que nous n’avons pas emmené notre sélection A ni notre celle de B parce que la plupart des joueurs qu’on pouvait utiliser ne sont pas venus à cause des problèmes de repositionnement au niveau des équipes (en Championnat), nos meilleurs joueurs sont restés à Dakar. Mais, je ne vais pas me cacher derrière cette excuse, je suis satisfait aujourd’hui du jeu de l’équipe. Les garçons ont montré de la personnalité, mais ils ont manqué d’expérience.”

wiwsport.com