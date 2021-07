Dans un entretien avec le quotidien les Arènes, le prochain adversaire de Balla Gaye 2, Bombardier a évoqué le sujet qui interpelle souvent le fils de Double Less : la couronne du Roi des arènes qui revient actuellement à Modou Lo. C’est bien Modou Lo l’actuel Roi des arènes.

Selon le B52 de Mbour, Balla Gaye doit arrêter de s’aventurer sur cette question, c’est un faux débat et que le titre de Roi des arènes est bel et bien pour Modou Lo qui avait battu Emeu Sène en 2019. “Il faut que les lutteurs soient honnêtes. C’est bien Modou Lo l’actuel Roi des arènes. Quand le Roi Manga 2 a perdu devant Tyson, ce dernier est devenu automatiquement Roi des arènes. Ensuite, je l’ai battu pour devenir Roi à mon tour. Quand Yekini m’a battu, il a effectivement hérité du titre. Ce sera ainsi pour Balla Gaye 2 et tout ce qui a suivi. Cela a toujours été comme ça. Modou Lo est devenu Roi après sa victoire sur le détenteur de la couronne d’alors, à savoir Eumeu Sène. Lequel m’avait battu pour devenir Roi. Qu’on respecte le titre de Modou Lo ! Aujourd’hui, aucun lutteur ne peut être empereur des arènes donc Eumeu Sène doit s’adjuger quel titre de noblesse, lui qui l’a battu à deux reprises?

Que balla Gaye 2 accepte que Modou Lo est bien l’actuel Roi des Arènes.

Logique pour logique, si Balla Gaye 2 vise le titre d’empereur des arènes, alors moi je dois viser quel titre? Moi qui ai eu à être deux fois Roi des arènes, trois fois meilleur lutteur de l’ANPS, premier lutteur à pratiquer le MMA, Roi de Bercy… Balla Gaye naniou may jamm way (il nous pompe l’air waay, Rires.”

wiwsport.com