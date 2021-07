Quatre poules de 3 équipes chacune seront observées dans cette compétition de pré-saison du 17 au 28 juillet. Un format de trois tours en phase de poule où une équipe sera exemptée dans chaque groupe pour chaque tour. Seules les équipes ayant terminé à la première place auront la chance de jouer les demi-finales.

Un tournoi de champions, composé des finalistes et 3èmes des départements, qui sera âprement disputé sur les terrains d’Alassane Djigo de Pikine, Amadou Barry de Guédiawaye, Ngalandou Diouf de Rufisque et au Parcelles Assainies. Dans la poule A, nous retrouvons Liberté 4, Gouye Beuneu et Guinaw Rails. En B, loge les formations d’Alliance, Colobane et Lébou Gui. Sanc Bi, Ceddo et FC Grand Yoff se partangent le groupe C, tandis que celui nommé D verra les duels entre Ndargou Ndaw, Nio Deggo et Gouy Gui.