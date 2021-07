Comme évoqué hier jeudi, Amadou Dia Ndiaye ne jouera pas avec le FC Metz pour la saison prochaine.

D’un prêt à un autre. Ce vendredi, le FC Metz a annoncé le prêt de son jeune attaquant ancien international U20 sénégalais du côté du Mans (National 1) jusqu’en fin de saison. L’avant-centre de 21 ans, formé à Génération Foot, n’arrive toujours pas à convaincre les techniciens messins et repart en prêt.

Le joueur a déjà été prêté la saison dernière au RFC Seraing (Belgique) avec lequel il a disputé 19 matches pour quatre buts et une passe décisive et décroché la montée en Jupiler Pro League (D1 Belgique). Son expérience pourra servir au Mans, quatrième du National 1 la saison dernière et qui aimerait revenir en Ligue 2.

[ ℙ𝕣𝕖̂𝕥 ] 🔄 @AmadouDiaNdiaye part poursuivre sa progression en National 1. 🤝 𝐴̂𝑔𝑒́ 𝑑𝑒 21 𝑎𝑛𝑠, 𝑙'𝑎𝑡𝑡𝑎𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡 𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑒̂𝑡𝑒́ 𝑎𝑢 @LEMANSFC 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙'𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒 2021-2022 👇 — Fc Metz ☨ (@FCMetz) July 2, 2021

