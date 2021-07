Fallou Guéye, pensionnaire du Centre de Formation Abdou Konaré (CFAK) de Thiès est out pour le Mondial de Basket U19 en Lettonie, c’est le quotidien Stades qui donne l’information.

L’ailier des Lionceaux du Sénégal a subi une entorse à la cheville, et sera out de la compétition pour au moins 15 jours. De ce fait, il est forfait pour le Mondial et la liste du Sénégal est réduite à 11 joueurs, privant le sélectionneur Parfait Adjivon d’un ses tireurs à trois points.

Wiwsport.com