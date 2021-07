Si le mercato est ouvert depuis le 9 juin dernier en France et en Angleterre, c’est bien le 1er juillet qui marque le début de beaucoup de mouvements partout à travers l’Europe. Après 24 heures, faisons le point sur les transferts des joueurs sénégalais officialisés.

Joueurs sans club, en prêt ou lever d’option d’achet, près de 5 joueurs sénégalais ont rejoint officiellement des clubs en Europe ce jeudi 1 juillet dernier. Alors que le mercato a ouvert ses portes depuis le 9 juin dernier en France et en Angleterre, la plupart des autres pays ont démarré leur marché de transfert ce jeudi, date traditionnelle de l’ouverture du marché des transferts.

Ancien joueur de Linguère, l’attaquant sénégalais Ibrahima Ndiaye a rejoint Cukaricki (D1, Serbie) en provenance d’Al-Hilal (Soudan). A 26 ans, ‘ailier sénégalais qui est passé par le club danois de Randers FC, retrouve un club qu’il a déjà connu dans un passé récent puisqu’il l’avait quitté pour rejoindre son dernier club.

Libre depuis le 30 juin dernier, Oumar Diakhité (27 ans) a quitté Braunschweig pour rejoindre officiellement l’autre club de deuxième division allemande, le SV Sandhausen. Le défenseur central sénégalais qui a débuté sa carrière aux USA, a quitté son dernier club qui évoluera en troisième division la saison prochaine, en janvier dernier, va tenter une deuxième expérience en Allemagne.

En France depuis le début de sa jeune carrière et passé par Châteauroux, Paulin Keny va évoluer en Turquie la saison prochaine. Officiellement joueur de Bandirmaspor (D2, Turquie) depuis ce 1er juillet, turque, Philippe Paulin (22 ans) a signé un contrat d’un an avec une année optionnelle. Présent dans un club où la moyenne d’âge dépasse 27 ans, le jeune avant-centre sénégalais pourra faire parler son talent et sa jeunesse.

Franco-sénégalais de 26 ans, Mamadou Thiam qui avait rejoint Oostende (Belgique) en octobre dernier, a été prêté à l’AS Nancy Lorraine pour la prochaine saison. Sous contrat avec le club belge jusqu’en juin 2022, l’ancien attaquant de Dijon va retrouver le football français qui l’a lancé avant son aventure en Angleterre, à Barnsley (Championship, Angleterre). Son prêt a été acté ce 1er juillet alors qu’il a joué près de 16 matchs en Jupiler Pro league en 2020-2021.

En Macédoine du Nord depuis son départ de Teungueth Fc, Oumar Goudiaby, l’ailier sénégalais de 26 ans, a rejoint le championnat azerbaidjanais. Arrivé en fin de contrat avec le FC Shkupi pour rejoindre Keshla (D1 Azerbaïdjan). L’attaquant a paraphé un contrat d’un an avec son nouveau club.

Pour rappel, Youssouf Sabaly (28 ans) a rejoint le Real Bétis alors qu’il était arrivé en fin de contrat avec les Girondins de bordeaux. Le latéral droit, international sénégalais a paraphé un contrat de 5 ans avec le club espagnol. Chérif Ndiaye, anciennement joueur de HNK Gorica, a rejoint définitivement le club turc de Göztepe. Alors qu’il évoluait en prêt pour la défunte saison, il a rejoint le club pour un contrat de trois ans. Pour sa part, l’attaquant sénégalais qui évoluait jusque-là sous les couleurs de Grenoble Foot, Moussa Djitté (21 ans) a rejoint le FC Austin (MLS, USA). Enfin, Amath Ndiaye Diédhiou est devenu officiellement un joueur du RCD Mallorca depuis quelques semaines. L’attaquant sénégalais de 24 ans a signé un contrat de 4 ans alors qu’il quitte Getafe. Cheikh Ndoye qui avait rejoint le Red Star FC en octobre dernier pour une année, a prolongé ce vendredi jusqu’en 2024.

wiwsport.com