La coupe COSAFA est une compétition qui réunit les pays de l’Afrique australe. Pour cette 24ème édition, le Sénégal, en tant première nation africaine dans le classement de l’instance mondiale du football qu’est la FIFA, participe à cette compétition en tant qu’invité.

Les Lions, bien que invités, ne se rendront pas à Mandela Bay en simples touristes. L’objectif de l’équipe nationale du Sénégal est de ramener la coupe à la maison. Aucun participant invité n’a remporté la Coupe Cosafa auparavant. Un grand challenge que le pays de la Téranga est prêt à relever d’après les dires de Sam Diatta, le chef de voyage de la délégation sénégalaise. “Un invité devrait avoir faim quand il vient chez vous et nous avons vraiment faim“, dit-il avant de poursuivre avec “On aime ce genre de situations, être invité puis on va prendre le trophée. Nous ne venons pas en touristes, nous venons pour nous battre et jouer“.

L’équipe représentative du Sénégal à cette compétition ne sera pas celle dAliou Cissé avec Sadio Mané, Gana Guèye et compagnie. Elle sera plutôt à l’instar de celle qui a remporté la récente WAFU Cup de 2019, avec des joueurs locaux et Joseph Koto à la tête. Encore une chance pour les Koto Boy’s de marquer leurs empreintes dans l’histoire du football africain. Tâche qui ne sera pas facile vu que seule la première place garantit une accession en demi-finale et que le Sénégal loge dans la poule C avec des équipes déjà championnes de ce tournoi : la Zambie (6 fois champion), le Mozambique (1 fois) et la Namibie (championne en titre).