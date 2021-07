Le technicien français Claude de Roy qui a sillonné les terrains en Afrique et ailleurs, a évoqué dans un entretien avec l’AFP le souvenir le plus triste de la carrière d’entraineur qui le hante encore aujourd’hui, et c’est avec l’équipe nationale du Sénégal.

Claude Le Roy, l’une des figures emblématiques du football africain, ancien sélectionneur du Cameroun, du Sénégal, du Togo… dans son autobiographie, “le sorcier blond” a dévoilé son souvenir le plus triste de sa carrière. Le technicien Français cite les Lions du Sénégal.

“L’élimination avec le Sénégal par le Cameroun en Coupe d’Afrique de finale (1-0). Parce que c’est injuste, parce qu’on ne mérite jamais d’être battu, on joue bien, mais on ne marque pas et eux sur quasiment leur seule occasion ils marquent. Je pense qu’on aurait du être champions d’Afrique, on était tout près deux ans avant, c’est une grande tristesse”, se souvient Claude Le Roy. Pour rappel, le Sénégal a été éliminé en quart de finale de “sa” CAN, organisée chez lui en 1992 par le Cameroun (1-0).

