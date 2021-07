Initié depuis quatre ans maintenant par Me Dame Seck, l’art martial du SAMADO (ma voie à moi) s’auto-évalue à travers une compétition de “Pattern” (démonstrations techniques), ce samedi à partir de 17H00, à la Place de l’Obélisque.

Me Dame Seck, plus connu sur les pistes de taekwondo, a tout d même eu à pratiquer de nombreux arts martiaux à l’instar du karaté, boxe française, boxe anglaise, kobudo et judo. Et c’est la somme de ces techniques martiales qui ont engendré la création du SAMADO par Me Dame Seck himself.

Ce samedi, à la Place de l’Obélisque, la 1ère Coupe nationale de SAMADO sera ouverte. Kung-Fu men, voshins, karatékas, hapkidokas et autres budokas tous grades confondus, peuvent s’inscrire afin de participer à l’un des huit tableaux au programme tout en respectant derrière les règles d’arbitrage spécifiques et régies par le SAMADO.

Cela part des “Pattern” dits simples à ceux exécutés avec bâtons ou “Ninchaku”.

Avec Record