C’est la rentrée pour l’Olympique Lyonnais ! Après quelques semaines de vacances, le Club rhodanien et ses joueurs ont repris les entrainements pour la nouvelle saison. Prêté au cours de deux dernières saisons au Celta Vigo et ensuite à Dijon, Pape Cheikh Diop n’a pas manqué la reprise. Un retour temporaire ?

Pape Cheikh Diop Gueye s’est bien présenté au Centre d’entrainement de l’Olympique Lyonnais ce jeudi matin. Mais la situation a t-elle changée pour autant ? Recruté par Lyon en août 2017 en provenance du Celta Vigo pour la rondelette somme de dix millions d’euros, l’international sénégalais tarde depuis quatre ans à avoir l’influence attendue et justifier son prix.

Après deux premières saisons très peu convaincantes en France, le joueur avait été prêté dans son Club formateur du Celta Vigo. Au cours de la saison 2019-2020, l’ancien milieu de terrain des sélections jeunes de l’Espagne (U19 et U21) dispute seulement 19 rencontres avec le Celta Vigo dont 16 en Liga. Un faible temps de jeu qui conduit à un retour au Groupama Stadium.

Toujours aussi difficile de convaincre Rudi Garcia comme cela a déjà été le cas avec ses prédécesseurs Bruno Génésio et Sylvinho, Pape Cheikh Diop repart en prêt dans un Club de Ligue 1 : Dijon. En Bourgogne, on s’attendait à ce que le joueur de 23 ans s’éclate avec son énorme talent pour aider une équipe qui devait se battre tout au long de la saison pour sauver sa peau et rester en Ligue 1.

Malheureusement, ni le Club ni le joueur parviendront à atteindre leurs objectifs. Dijon finit bon dernier de Ligue 1 avec un Pape Cheikh Diop qui n’a participé qu’à 21 journées (13 titularisations). Fin de l’aventure en Bourgogne et retour dans le Rhône pour commencer la préparation d’avant saison 2021-2022. Parlant de la saison prochaine, Pape Cheikh a certainement un premier objectif en tête : convaincre le tout nouvel entraineur, Peter Bosz.

Pour le moment, la seule option qui s’ouvre pour le Pikinois est de convaincre son entraineur, convaincre parfaitement le techniciens néerlandais. Ou bien, il sera à nouveau prêté. Mais à une année pile de la fin de son contrat (30 juin 2022), Lyon pourrait privilégier une vente définitivement. A moins que d’ici la fin de la présaison et du mercato, Peter Bosz ne soit tombé sous le charme du joueur et évoquer une prolongation. Tout reste ouvert !

