Après cinq rencontres consécutives en Ligue 1 sans défaite, l’AS Pikine tombe de très haut et a été battue par le CNEPS Excellence, 7e, au Stade Maniang Soumaré (0-2). Les Pikinois sont relégués à sept points du Teungueth FC.

Adieux le titre de Champion de Ligue 1 ? Quatre jours après avoir lâché des points face à Mbour Petite Côte dans la course au titre de Champion du Sénégal, l’AS Pikine s’est fait foudroyer ce jeudi en match en retarde de la 20e journée.

Les Banlieusards, qui abordaient la rencontre contre le CNEPS avec un bilan d’une seule défaite en dix journées de Championnat et avec l’occasion de revenir à quatre points de la première place, ont été surpris par un CNEPS très excellent et déjà victorieux au match aller (2-0).

Les hommes de Massamba Cissé ont été crucifiés par le cinquième et sixième but de la saison en Ligue 1 d’Alioune Ba. L’attaquant, auteur d’un doublé, a ouvert le score dès la 7e minute avant de corser l’addition quelques instants après la reprise de la deuxième période (48e).

Alors que l’AS Pikine, voulait maintenir des chances de titre, la voilà désormais à sept points du Teungueth FC, leader, et à une et deux unités de Diambars (3e) et Génération Foot (4e). Autant dire qu’El Hadji Lamine Dramé et ses partenaires ont perdu gros, très gros comme l’évoque d’ailleurs les commentateurs de la rencontre sur AS Pikine TV.

wiwsport.com