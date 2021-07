Un peu plus de 24 heures après la signature de Moussa Djitté, Claudio Reyna est revenu sur les raisons qui ont poussé Austin FC à recruter le jeune attaquant sénégalais.

Après une saison réussie avec Grenoble Foot 38 avec lequel il a inscrit huit buts en 35 journées de Ligue 2 lors de la saison écoulée, Moussa Djitté a tapé dans l’œil des recruteurs de la Major League Soccer (MLS) notamment ceux d’Austin FC. L’attaquant de 21 ans s’est engagé jusqu’en 2024 avec la franchise texane actuelle 23e de MLS. Un transfert dont le montant n’a pas été dévoilé et qui a été justifié par le directeur sportif.

« Il est très agressif. Il s’est joué dans les petits espaces. Il arrive à bien pénétrer dans la surface de réparation, et a une bonne définition avec ses deux pieds. Il a un bon jeu de tête et notre travail en tant que technicien sera de le mettre au bon endroit. Nous pensons qu‘il a ces qualités pour passer au niveau supérieur. Il a joué à un très bon niveau avec Grenoble. La Ligue 2 en France est un vivier pour les meilleurs talents d’Europe », s’estime Reyna.

Avec seulement six buts marqués en onze journées de Championnat en MLS, Austin FC peine en attaque depuis le début de la saison. Moussa Djitté fera forcément les affaires selon Claudio Reyna. « C’est un recrutement à juste titre dans cette position (avant-centre), donc il nous apportera l’équilibre dont nous avons besoin et en même temps nous sommes convaincus qu’il va marquer des buts. »

S’il pouvait continuer sa belle aventure en Ligue 2 avec Grenoble Foot 38 voire même d’aller voir ailleurs et plus relevé que la MLS, Moussa Djitté n’a pas fait un choix par défaut. Monsieur Reyna en sait quelque : « Il (Moussa Djitté) est très motivé. Il avait d’autres opportunités, et bien sûr un joueur comme lui peut aller dans d’autres clubs, mais il voulait venir ici et à la MLS. Cela montre simplement le type de ligue que nous sommes maintenant, que nous attirons ce type de joueurs. »

Cependant, pour Austin FC, il faudra encore se débrouiller en attaque au moins lors de deux prochaines rencontres (contre Portland Timbers et Los Angeles) car l’ancien pensionnaire de Niarry Tally n’a pas encore un passeport en règle. Djitté devrait faire ses débuts sous le maillot de l’Austin FC le 22 juillet prochain face à l’actuel leader de MLS, Seattle Sounders.

wiwsport.com