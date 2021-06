L’équipe de Niary Tally s’est qualifiée ce mercredi en huitième de finale de la Coupe du Sénégal grâce à sa victoire 2-1 après prolongations aux dépens de celle de Mbour Petite Côte.

Cette affiche phare opposant deux équipes de l’élite en difficulté en Ligue 1, a tourné à l’avantage de la moins bien placée (13-ème et premier relégable).

Dans les autres matchs des 16-èmes de finale joués ce mercredi, la hiérarchie a été respectée même si des ténors comme le Casa

Sports, le Jaraaf et Génération Foot ont souffert pour sortir des équipes évoluant en division inférieure.

Le Casa Sports a eu recours aux tirs au but (4-1) pour sortir l’Olympique de Ziguinchor, équipe évoluant en 5-ème division. A la fin du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes étaient à égalité 1-1. Génération Foot a battu Keur Madior (L2) 2-1 et le Jaraaf s’en sort avec 1-0 contre Thiès FC (L2).

Voici les autres résultats : RS Yoff-Wallidane Dakar : 1-0, Bargny MS-Ndiambour : 0-3, Africa Promo Foot-US Gorée : 0-1, Gossas-Lusitana : 2-1, Yeggo-Stade de Mbour : 1-4, ETICS-Saloum : 2-1, Guédiawaye FC-Africa Promo Foot : 1-0, ES Guédiawaye-Damels : 5-0.

Les 16-èmes de finale vont se poursuivre ce jeudi avec les rencontres Oslo-AS Pikine, Diambars-Kaffrine, Diamaguène-Demba Diop, AS Police-Sonacos.

