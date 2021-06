Mamadou Lamine Gueye du Fc Metz voit les choses en grand. Le jeune attaquant qui a pourtant réalisé une bonne saison comparée aux précédentes veut mettre la barre très haute cette année.

26 matchs joués, 19 titularisations, 3 buts marqués et 2 passes décisives telles sont les statistiques de Mamadou Lamine Gueye cette saison sous les couleurs du Fc Metz. Des performances que le joueur formé à l’académie Génération Foot de Deni Birame Ndao souhaite davantage améliorer même si ce dernier se dit satisfait de son rendement sur le terrain.

“Collectivement, nous avons réalisé une bonne saison vue notre position finale au classement (10e). Cela fait un moment que nous nous sommes pas arrivés à ce state. Individuellement, je suis plus satisfait de ma saison, je m’attendais pas à cela, je remercie le bon Dieu. J’espère faire mieux la saison prochaine. Mon objectif personnel est de soigner mon efficacité devant les buts, marquer plus, faire des passes décisives et le plus important être régulier”, a confié l’attaquant Sénégalais au micro de GenerationFoot Tv.

