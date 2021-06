L’Organisme Régional de Coordination des Activités de Vacances de Dakar organise un tournoi de présaison pour le lancement de ses activités 2021.

Aucune activité de vacance notée sur l’ensemble du territoire l’année dernière à cause de la pandémie du covid-19. Pour cette année l’ORCAV de Dakar a décidé de démarrer ses activités par un tournoi de présaison composé de 12 équipes. Un tournoi composé des ASC (Association Sportive et culturelle) qui avait atteint la dernière phase régionale en 2019. A celles-ci, l’ORCAV rajoute les ASC ayant terminé meilleurs troisièmes lors des départementales.

Les 8 équipes en phase régionale étaient : Colobane et Liberté 4 (Dakar), Alliance et Ceddo (Guédiawaye), Noo Deggo et Sanc Bi (Pikine) et enfin les équipes de Rufisque, Gouye Beuneu et Ndargou Ndaw. Parmi les 4 meilleurs troisièmes qui compléteront les places du tournoi, ce sont les participations de Gouye Gui (Guédiawaye) et Lébou Gui (Rufisque) qui sont officielles. Pour les 2 derniers représentants de Dakar et Pikine, un tirage au sort sera effectué pour le premier département cité et pour Pikine, le choix se fera entre Les Diables Rouges de Guinaw-Rails et Ainoumady de Bène Baraque.

