Alors qu’un débat lié aux infrastructures sportives a beaucoup fait salivé au cours des derniers jours, le chef de l’État, Macky Sall, a demandé à son gouvernement, lors du Conseil des ministres, d’accélérer la cadence dans le processus de construction ou de réhabilitation des Stades.

Des pelouses en mauvais état pour les équipes nationales du Sénégal, tensions entre joueurs internationaux et dirigeants du sport au Sénégal … Le Président de la République Macky Sall a peu goûté les cafouillages et divisions d’avis sportifs des derniers jours. Alors, dans le huis clos du Conseil des ministres tenu ce mercredi, il a rappelé son gouvernement sa mission.

« Abordant la question liée au programme national de construction et de réhabilitation des stades, le Chef de l’Etat invite le Ministre des Sports et le Ministre des Finances et du Budget, à prendre toutes les mesures adéquates, afin d’accélérer le processus de construction, de réhabilitation et de mise aux normes de l’ensemble des stades nationaux et régionaux », est écrit dans le communiqué.

Un compte rendu imposé au Ministre des Sports

Du pain sur la planche pour Matar Ba. En effet, le Président de la République, qui a fait de ce sujet des infrastructures un des axes majeurs dans les prochains mois, entend de son Ministre des Sports un rapport global pour une date très bien définie. « Le Chef de l’Etat invite le Ministre des Sports, à lui faire parvenir, le 15 juillet 2021 au plus tard, un rapport global sur la situation des infrastructures sportives », insiste dans le communiqué.

