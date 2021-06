L’Equipe nationale de football de Gambie a refusé une audience avec le président gambien, Adama Barrow, en guise de protestation contre le montant des primes versées après leur qualification historique à la Can 2021, rapporte le site de la BBC.

Le média britannique indique que les Scorpions ont écrit au président de la Fédération gambienne de football, Lamin Kaba Bajo, pour décliner une invitation pour une rencontre avec le Président Barrow, qui devait avoir lieu lundi dernier. La Fédé n’a pas répondu aux interpellations du média britannique, qui souhaitait la faire réagir à ce sujet, informe la BBC. Une prime globale de 215 000 dollars (118 millions 787 mille 500 francs) à partager entre les joueurs, les staffs technique et administratif ayant contribué à leur qualification historique en phase finale de Can, devait leur être distribuée.

«L’équipe aimerait remercier Son Excellence pour l’invitation mais refuserait gentiment l’invitation à se rencontrer et l’argent offert», indique BBC, citant le courrier envoyé par les internationaux gambiens.

«Pour les Scorpions, jouer pour la Gambie n’a jamais été principalement une question d’argent. Il s’agit toujours de hisser le drapeau gambien plus haut et de rendre le peuple gambien fier», ont-ils écrit. Ils ont fait savoir qu’ils ont été «toujours heureux de répondre aux sélections nationales sans attendre ou demander quoi que ce soit en retour, quelles que soient les difficultés qui accompagnent parfois ces convocations».

«Le football est aussi un jeu de motivation», ont toutefois rappelé les joueurs après leur qualification historique en phase finale de Can.

Ils estiment qu’à ce niveau «l’équipe (nationale) mérite de recevoir une prime qui motiverait les joueurs et chaque enfant qui rêve de jouer pour la Gambie un jour». «L’équipe (nationale) estime que le respect et la motivation accordés sont en déphasage avec les sacrifices fournis par cette génération, et c’est pourquoi les joueurs ont décidé de décliner l’invitation», poursuit la BBC.

Et si la Fédération de football gambienne accepte l’offre, elle ne le fera qu’à son nom propre et non au nom des joueurs, indique la même source. «Nous espérons qu’à l’avenir, les joueurs seront suffisamment motivés», indiquent les Scorpions, qui ont joué plusieurs matchs de préparation à la Can en début juin en Turquie.

Avec APS