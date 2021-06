Après une première partie de saison remplie d’émotions avec sa participation en Coupe CAF où il a atteint les quarts de finale, le Jaraaf de Dakar connait depuis quelques semaines une suite saison assez mitigée. L’équipe de Cheikh Gueye, sixième en Championnat, a déjà fait une croix dans la course au titre de Ligue 1.

Mais pour espérer retrouver une compétition africaine la saison prochaine, les Jaraafmen se donnent désormais à fond en Coupe du Sénégal. Pour cela, ils sont imposés sur la plus petite des marges face au Thiès FC, ce mercredi soir, dans l’enceinte du Stade Alassane Djigo de Pikine. L’unique but de la partie est l’œuvre d’Albert Diène (13e).

⏱ TERMINÉ

Jaraaf 1-0 Thies FC

Le Jaraaf s’impose sur la plus petite des marques et valide sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal 🇸🇳

L’unique but du match a été marqué par Albert Diène à la 13emn.#AllezJaraaf #YaruYeewuYette

— Asc Jaraaf 🇸🇳 (@ASCJaraafsn) June 23, 2021