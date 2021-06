La 2ème journée de la coupe arabe des nations U20 de l’UNAF débutera cette après-midi.

Après une première journée très agitée, nous voici à la seconde qui débute sur un duel nord-africain entre l’Egypte (pays organisateur) et l’Algérie. La 1ère journée a été très riche en réalisations avec 35 buts pour seulement 8 matchs. En ce mercredi 23 juin 2021, ce seront les équipes des poules A et B qui s’illustrent avec les matchs Egypte/Algérie (poule A) et Djibouti/Maroc (poule B) à 14h00. Puis à 17h00 les rencontres Niger/Mauritanie et Tadjikistan/UAE. Les Lionceaux, eux, joueront demain à 14H00 contre le Comores après une belle entame en corrigeant le Liban (5-1).

