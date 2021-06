Premier match de présaison de Schalke 04 relégué en Bundesliga II au terme de la défunte saison. Le défenseur central sénégalais, Salif Sané, annoncé en partance, sera titulaire pour cette rencontre face à Wesel Lackhausen ce mercredi après-midi.

Relégués, Salif Sané et le Schalke 04 vont évoluer en deuxième division la saison prochaine. Alors que l’objectif pour ce prochain exercice en D2 va être évident : un retour en Bundesliga dès 2022-2023. Et pour cette cause, le Schalke 04 de Salif Sané s’est déjà lancé dans le bain de la préparation de sa prochaine saison.

Ce mercredi après-midi, le défenseur central et sa formation vont jouer en amical contre Wesel Lackhausen pour leur premier rencontre de présaison. Au programme de leur série d’amicaux, des rencontres contre Sportfreunde Hamborn, le Zénith Saint-Pétersbourg…

L’international sénégalais sera bien titulaire dans cette affiche. Pourtant, Sané est annoncé sur le départ avant la fin du mercato de ce mercato d’été.

wiwsport.com