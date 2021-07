La capitale kényane (Nairobi) abritera, à partir du 26 juin au 3 juillet 2021, la CAN U20 de rugby à XV (Barthés Trophy), qu’organise Rugby Afrique. Ainsi, pour participer à ces joutes, le Sénégal quitte Dakar ce mardi 22 juin 2021 pour se rendre à Nairobi. La taille de la délégation est composée de 28 membres, dont 25 joueurs, un coach, un médecin et un manager général.

Le Tournoi regroupe les quatre meilleures équipes de la Zone et se disputera entre le pays hôte, le Kenya, le Sénégal, la Namibie et Madagascar. La compétition se jouera en poule unique. Et à l’issue du mini-tournoi, l’équipe qui marquera le plus de points, se qualifie d’officie pour le Mondial de la catégorie, prévu en 2022.

Le 2ème également sera repêché pour disputer le Mondial. Le Sénégal, qui compte dans son groupe trois expatriés évoluant en France, livre son premier match le 26 juin prochain face au pays hôte, le Kenya, avant d’affronter la Namibie le 29 et Madagascar le 3 juillet prochain.

Poule A :

Kenya

Madagascar

Tunisie

Zambie

Poule B :

Namibie

Sénégal

Zimbabwe

Côte d’Ivoire

Wiwsport.com