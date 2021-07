M’Baye Niang pourrait quitter le Stade Rennais pour le LOSC. Le président lillois, Olivier Létang, a rencontré l’attaquant sénégalais à Rennes, samedi 12 juin 2021.

Le LOSC va recruter pour ce mercato estival. Le champion de France 2020-2021, recherche des attaquants pour défendre son titre. Le président de Lille OSC, Olivier Létang, nommé le 18 décembre 2020, a justement une piste qui mène à M’Baye Niang. C’est d’ailleurs lui qui l’avait fait venir au Stade Rennais FC du temps où il était président la formation rouge et noir. Les deux hommes sont restés très proches comme l’attestent les régulières montées au créneau du buteur sénégalais pour défendre son ancien président.

Samedi dernier, Olivier Létang était à Rennes, où réside encore sa famille. M’Baye Niang, toujours sous contrat avec le SRFC, était lui aussi à Rennes. Le buteur est de retour après un prêt à Al-Ahli SC, en Arabie Saoudite. Les deux hommes ont été aperçus ensemble dans le centre-ville de Rennes, probablement pour parler transfert.

Alors que la rumeur envoie le joueur offensif au Portugal et plus précisément au FC Porto, Lille OSC pourrait profiter des liens très forts qui lient son président au joueur pour l’attirer dans le nord de la France. Niang n’avait pas hésité à défendre Létang lors de son éviction du poste de président du SRFC. Il avait tweeté le 20 février 2020 indiquant : « Que personne n’oublie tout ce qui a été fait pour ce club, qui a conçu l’équipe actuelle et tout ce qui fait que c’est devenu un club respecté en Europe. Dont MOI. »

M’Baye Niang avait de nouveau été élogieux envers le président lillois en affirmant lors d’une interview sur France Football : « Il cherche à comprendre humainement ses joueurs. Il n’y en a pas beaucoup comme lui. La gagne, il a ça en lui. Il te la transmet, il te l’inculque. (…) C’est un président juste qui emmène derrière lui, et je n’ai pas vu un joueur dérangé, disant qu’il demandait trop. »

L’attaquant estimé à 10 millions d’euros ne devrait pas rester au SRFC. Sous contrat jusqu’à juin 2023, le club breton ne compte plus sur lui depuis qu’il a affiché ses velléités de rejoindre l’ OM, allant jusqu’à passer la première vague du confinement dans la ville phocéenne sans l’autorisation de ses dirigeants. Après l’échec de son transfert à l’Olympique de Marseille, Niang est passé tout près de signer à l’AS Saint-Étienne.

Le club stéphanois n’avait pu finaliser le transfert à cause d’une lutte entre plusieurs agents de joueurs souhaitant percevoir la commission de son transfert. Lille, champion de France, en lice pour la prochaine Ligue des champions, est donc logiquement une option de prestige pour l’attaquant de 26 ans.

Foot Sur 7