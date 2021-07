Après 4 saisons en National 2, le désormais ex arrière droit des Voltigeurs de Châteaubriant a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant le Gueugnon FC en National 3.

Jean-Pierre Mendy a rejoint le centre de formation de l’AJ Auxerre en provenance du Sénégal, en 2009. Il intègre le club des Voltigeurs de Châteaubriand au terme de sa formation après 4 années en Bourgogne. Capable de jouer à gauche, l’expérimenté latéral droit de 27 ans a séduit le staff Gueugnonnais après ses 8 années passées en tant que castelbriantais. « Il avait pour priorité de rester en N2 mais notre projet lui a plu et il a décidé de nous rejoindre. C’est un joueur très rapide, et offensif. C’est un nouvel atout d’expérience qui rejoint le FC Gueugnon. », déclare, ravi, le Directeur Sportif de son nouveau club Richard TRIVINO. Rappelons que le rapide latéral sénégalais occupait la seconde place du championnat avec Châteaubriand au moment de l’arrêt des championnats avec 8 matchs sur 9 joués et un huitième de finale perdu 1 à 0 face aux montpelliérains le 7 avril dernier.

wiwsport.com