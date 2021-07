En visite sur l’Île de Gorée, le défenseur central et capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly s’est fait remarqué alors qu’il était en communion avec les enfants sur une chorégraphie.

Après la longue saison de compétition qui a marqué l’exercice 2020-2021, Kalidou Koulibaly a clôturé sa campagne par deux matchs amicaux avec les Lions à Thiès. Deux rencontres soldées par deux victoires nettes contre la Zambie et le Cap-Vert.

Place maintenant aux vacances pour le défenseur de Naples qui est encore au Sénégal, profite de ses vacances. Passer du temps au Sénégal comme la visite que le capitaine des Lions a eu sur l’Île de Gorée, notamment à la Maison des Esclaves. A travers cette visite, Koulibaly a communié avec des enfants sur le terrain de foot. Un moment où on aperçoit le joueur napolitain faire des pas de danse chorégraphique avec les enfants.

Sono innamorato di questo video e del sorriso di #Koulibaly, uno che a #Napoli come nel suo Paese fa tanta beneficenza ma non la pubblicizza.

Vederlo felice come un bambino, come quei bambini, non ha prezzo!🇸🇳💙 pic.twitter.com/M66QwiJo4J

— Manuel Guardasole ✍🏻 (@MGuardasole) June 18, 2021