Dans une interview accordée à 13 TV, le défenseur sénégalais évoluant a Naples, Kalidou Koulibaly revenait sur les discussions autour du capitanat au sein de l’équipe. D’après le joueur de 29 ans, le sujet a fait l’objet d’un débat.

Plus familier autour du bras de Cheikhou Kouyaté, la question du capitanat était pour beaucoup, une question rhétorique, inutile. Et à en croire aux révélations de Koulibaly, cette question autour du capitanat a été remise sur la table.

Néanmoins, entre les deux coéquipiers, aucune animosité ne semble régner : « Cheikhou et moi on se connait depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans, quand on jouait en Belgique. On a toujours eu ce respect mutuel l’un pour l’autre. Ensuite moi je n’ai jamais eu besoin du brassard de capitaine pour dire ce que je pensais ou pour parler. Je pense que chaque joueur doit donner du sien. »

