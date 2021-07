Dans un entretien accordé à « L’Observateur », l’ancien défenseur des « Lions », Ferdinand Coly s’est prononcé sur le débat autour de la pelouse du Stade Lat Dior de Thiès, le coup de gueule de Sadio Mane et le sorties de Matar Ba et d’Augustin Senghor.

Ferdinand Coly apprécie positivement la sortie de Sadio Mané dénonçant la qualité de la pelouse du Stade Lat Dior. D’après l’ancien défenseur des « Lions », c’est un cri de cœur d’un joueur qui veut améliorer les conditions de jeu de son équipe. « Jouer sur un terrain compliqué, cela se ressent sur la qualité du jeu et en tant que professionnel, il exige le meilleur. Il veut que la pelouse du stade Lat Dior soit meilleure. On ne demande pas à avoir un Wembley ni les mêmes conditions qu’en Europe, mais un minimum », a-t-il laissé entendre.

« Je comprends son malaise par rapport à l’état de la pelouse. C’est aussi le porte-parole de l’équipe et tous les joueurs pensent comme lui. Sadio a seulement dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas », a ajouté Ferdinand Coly.

Il est revenu sur les réactions du président de la fédération, Augustin Senghor, et du ministre des Sports Matar Ba. Selon lui, Augustin Senghor et Matar Ba doivent prendre cela comme un signal positif. « Ils doivent réagir en responsables, ne pas rentrer dans la politique et savoir qu’ils (les joueurs) demandent seulement une amélioration du stade, sans faire de comparaison avec Liverpool », a-t-il dit.

L’ancien défenseur de l’équipe du Sénégal est satisfait des deux matchs amicaux joués et remportés par les « Lions ». « Cela a été un message très positif et l’ensemble des supporters ont pu voir qu’il y a une prise de conscience ou un changement des joueurs. Ils ont été piqués dans leur orgueil. Il y a aussi eu un discours en interne qui a fait qu’ils se sont parlés et ont remis les choses à plat pour l’intérêt de la nation et du maillot », a assuré Coly.

« Je ne parle même pas des résultats, mais dans la production, l’engagement, la volonté d’aller en avant et la récupération du ballon, c’était différent et il faut féliciter l’équipe qui a haussé le niveau. Ce sont deux matchs sur un terrain difficile et l’attitude montre qu’il y a un changement. C’est aussi à mettre au bénéfice du sélectionneur Aliou Cissé qui a su faire des modifications », a-t-il fait savoir.

Avec Pressafrik