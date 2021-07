Invité de Raye Bâ, lundi dernier à l’émission “Eutou Lamb” de la Sen TV, Birame Gningue révèle que Modou Lô va mettre fin à sa carrière en restant un Roi des arènes invaincu.

Abdou Bakhoum a affiché une confiance extrême pour la victoire de son protégé. “Ce que je souhaite le plus, c’est qu’ Ama Baldé corrige sévèrement Modou Lô avant de le terrasser proprement”, affirme Abdou Bakhoum, un manager qui ne fait jamais dans les sentiments pour dire ce qu’il pense.

Sa déclaration n’a visiblement pas impressionné Birame Gningue. La preuve, l’agent et gendre du leader de Rock Energie a lâché la bombe : “Modou Lô va raccrocher avec la couronne, s’il plaît au Bon Dieu”. Cette déclaration de Birame Gnigue a vite fait tilt sur le plateau animé avec maestria par Raye Bâ, coordonnateur de Luc Nicolaï and Co.

La déclaration de Birame Gnigue, au sujet de l’avenir royal de son protégé, avait l’air d’une bataille psychologique.

Avec Sunu Lamb