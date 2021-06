Entamés en 2019, les travaux de l’hôpital de Bambali sont terminés. Entièrement financé par l’international sénégalais, Sadio Mané, a décidé de le remettre à l’Etat du Sénégal.

D’où sa rencontre avec le Chef de l’Etat hier au Palais de la République. Sadio Mané explique « Vous savez je suis quelqu’un qui s’active beaucoup dans le social. Après avoir construit une mosquée et un lycée moderne, on vient de terminer les travaux de l’hôpital pour tout le Sénégal. On veut l’inaugurer bientôt. C’est vraiment ce qui m’a fait venir ici. »

Le coût des travaux est estimé à 346 millions de FCFA. La construction a duré 2 ans et sera un bol d’air frais pour la population au sud du Sénégal, notamment la commune de Sedhiou.

« J’ai demandé au Président de la République de nous accompagner par rapport au personnel et les médecins. J’ai donné l’hôpital à l’Etat » a t’il déclaré.

wiwsport.com