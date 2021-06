Le club KEEW de la Fédération sénégalaise de Tir et de chasse (FSTC) tient son assemblée générale élective, ce samedi, au foyer de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP) du camp Abdou Diassé de Dakar, à partir de 10heures.

Le président sortant Rabi Fakih et d’autres candidats, à sa succession, se disputeront le fauteuil de la présidence du club. Créé en 2007, le club KEEW, qui veut dire environnement en wolof, propose trois activités distinctes, mais non moins complémentaires.

Il s’agit du tir (de loisirs et de compétition), de la chasse et de la protection de l’environnement. La combinaison de ses trois activités faut du club KEEW une association sportive, qui se bat pour une cause noble, car étant d’intérêt général.

