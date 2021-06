Pour sa première année avec les Aigles de la médina, Soukèye Cissé n’a besoin que d’un point face aux Sirènes lors de la 6ème et dernière journée, pour offrir le titre de Champion de la D1 féminine au club médinois. Dans un extrait avec Stades, l’actuelle adjointe de l’équipe nationale, serait ravie de qualifier les Aigles de la Médina pour la première fois en Ligue africaine des champions.

” Nous allons jouer avec les Sirènes pour notre dernier match. Effectivement, il y a de la pression chez nous. On n’a besoin que d’un point, pour être championnes. On ne doit pas les sous-estimer. Parce que nous ne devançons DSC que de trois points. L’équipe de Sirènes n’a plus rien à gagner, tandis que nous, nous avons beaucoup à gagner ou à perdre.

On ne doit pas faire des erreurs. On s’est préparées à tout. certes, nous n’avons besoin que d’un point, mais il va falloir viser les trois. Ce sera un match-piège. Nous en sommes conscientes et Sirènes ne va pas se laisser battre aussi facilement. Elles viendront sauver l’honneur”, nous dit coach Soukèye Cissé.

Actuellement invaincue en phase de poules et en play-offs du titre, pour sa première année avec les Aigles de la Médina, l’entraineuse Soukèye Cissé serait honorer de qualifier les filles en Ligue africaine des Champions : ” Pour la première fois, je dirige les Aigles de la Médina, qui sont sur le chemin de se qualifier en Ligue africaines des Champions. Ce serait un honneur pour moi. Vu la position de l’équipe ces dernières années, nous avons réussi à la hisser à ce niveau.

Donc, c’est une fierté et un grand honneur pour nous, le staff et les dirigeants. Ce sera également une fierté pour les filles, qui vont marquer l’histoire du football sénégalais”.

