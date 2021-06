Au sommaire de cette revue d’actualité, Sadio Manè annonce la fin des travaux de l’hôpital de Bambali et l’offre à l’Etat du Sénégal. Lors de son audience avec le Chef de l’Etat, le sujet des infrastructures a été abordé.

Jour de match pour les Lionnes, CAN Handball, Sénégal vs Guinée à 17 heures. En Beach Soccer, les Lions sont dopés pour la coupe du monde. La cérémonie de remise des médailles et primes a eu lieu hier.

