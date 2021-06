Après la fin des championnats européens, les fortes émotions du football continuent sur Canal+ avec les très suivies compétitions Euro2020 et Copa America 2021. Du 11 juin au 11 juillet, la chaine de télévision généraliste compte faire un traitement exceptionnel de ces événements sportifs.

Pendant 4 semaines, Canal+ sera au rythme de l’Euro 2020 (11 juin au 11 juillet) et la Copa America (13 juin au 11 juillet). Lors d’une rencontre avec la presse hier, le directeur général de Canal+ Sénégal, Sébastien Punturello, a dévoilé le programme de couverture de ces compétitions. L’Euro 2020 regroupe les 24 meilleures nations européennes réparties en 8 groupes de 4 équipes. Tandis que la Copa America mettra aux prises les 10 nations de l’Amérique du Sud, réparties en deux groupes de 5.

Prés de 80 matchs EN DIRECT pendant un mois !

Plus de 200 heures de direct, c’est la promesse de Canal +. Les 51 matchs de l’UEFA Euro 2020 seront diffusés en direct et en HD dans deux chaines dédiées à cet évènement sportif. Les abonnés pourront aussi suivre les matchs avec la formule Évasion. S’y ajouteront les 28 matchs de la Copa America 2021, essentiellement diffusés sur Canal+ Sport 3 et CANAL+ Sport 4.

Une équipe d’experts pour un programme inédit

Le commentateur sportif Lilian Gatounes, invité en visioconférence lors de cette rencontre a parlé des émissions dédiées aux deux compétitions (L’Euro Club, l’Euro Mag et le Copa America Club). Canal + fait une promesse éditoriale unique en réunissant 11 consultants, 5 journalistes spécialisés et 3 présentateurs.

En plus de ses pronostics sur la France, favori de l’Euro ou la Turquie, grosse surprise de cette édition, Gatounes a donné rendez-vous aux abonnés : “A demain soir avec Habib Beye, on va vous faire vibrer”.

Le ton est ainsi donné pour le match d’ouverture de l’Euro 2020 ce vendredi 11 juin avec l’Italie v Turquie à 19 heures Gmt.

wiwsport.com